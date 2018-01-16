Оренбург, 16 января. Оренбургский театр кукол приехал с гастролями в Новотроицк. В рамках фестиваля искусств «Арт-окно» благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» театр покажет две постановки.

Оренбургский государственный областной театр кукол покажет два спектакля: «Солнышко и снежные человечки» и «Новогодние приключения Маши и Вити». Спектакли пройдут в два дня — 16 и 17 января, сообщает «Орен.ру»

Спектакль «Солнышко и снежные человечки», который идет с 1980 года, покажут в два часа дня 16 и 17 января. Постановку «Новогодние приключения Маши и Вити» можно будет увидеть также в оба дня, начало спектакля в шесть часов вечера. Отметим, что премьера этой постановки прошла год назад.