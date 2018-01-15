Три купели оборудуют в Оренбурге для крещенских купаний

Оренбург, 15 января. Несколько купелей для крещенских купаний оборудуют для местных жителей в Оренбурге.

Как сообщают региональные новостные источники, для желающих пройти обряд крещения оборудовали три купели, которые будут работать с восьми вечера 18 января до восьми утра 20 января. Отмечается, что купели будут располагаться на реке Урал в районе пешеходного моста, на озере Коровье в поселке имени Куйбышева и на реке Сакмара в районе зимнего парка «Радуга».

Общественный транспорт будет курсировать по улице Советской от улицы Максима Горького до памятника Чкалову. Также для автомобилистов оборудуют места для парковки. Горожанам напоминают о правилах безопасности при купании, на территориях рядом с купелями будут дежурить спасатели.