Оренбургская «Надежда» обыграла подмосковнную «Спарту энд К»

Оренбург, 15 января. Баскетбольный клуб «Надежда» одержал победу над подмосковной командой «Спарта энд К» в очередном матче чемпионата женской баскетбольной Премьер-лиги.

Как сообщает «Ria56.ru», баскетболистки оренбургского баскетбольного клуба «Надежда» выиграли «Спарту энд К» со счетом 80:56. Во время первого таймы победительницы отставали на три очка, и счет составлял 23:20. Оренбургская команда вырвалась вперед во втором тайме со счетом 38:31. Во время третьего периода соперницы набрали почти одинаковое количество очков, баскетболистки «Надежды» все же заработали на два очка больше, и счет стал 22:20. В последней десятиминутке оренбурженки сохранили свое лидерство (20:5).

Во время игры отличилась Ксения Тихоненко, которая сделала дабл-дабл (20 очков+12 подборов). В настоящее время оренбургские баскетболистки находятся на третьем месте в таблице.