Три дома в Оренбуржье остались без отопления из-за коммунальной аварии

Оренбург, 14 января. Жители нескольких пятиэтажных домов в Оренбургской области остались без тепла из-за повреждения трубопровода.

В соответствии с информацией, опубликованной на сайте Главного управления МЧС России по региону в воскресенье, три пятиэтажных жилых дома в Бузулуке остались без теплоснабжения в связи с повреждением трубопровода.

Авария произошла улице 3-й микрорайон, сообщение о ЧП поступило в оперативно-дежурную службу около 16:30 часов дня. В настоящее время на месте аварии работает ремонтно-восстановительная бригада.

Напомним, полиция Оренбургской области продолжает поиски пропавшего подростка, который ушел из дома и не вернулся.