Полиция Орска разыскивает пропавшего подростка

Оренбург, 14 января. Полиция Оренбургской области продолжает поиски пропавшего подростка, который ушел из дома и не вернулся.

Как сообщают региональные новостные источники со ссылкой на оперативные данные, 15-летний Илья Воронков ушел из дома в Орске я пятницу, 12 января, и не вернулся. До настоящего момента нет никакой информации о его местоположении.

Мальчику на вид 16-18 лет, рост составляет 170-175 сантиметров, телосложение — среднее, левая бровь частично выбрита. В день пропажи на нем была темно-синяя куртка с капюшоном, штаны темно-серого цвета, черные ботинки.

Сотрудники органов охраны правопорядка просят всех, кто владеет информацией о настоящем местоположении подростка, обратиться в ОП №3 МУ МВД России «Орское» по телефонам: 8-987-772-08-37, 8(3537)64-09-85, или 02.