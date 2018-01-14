В Оренбурге заменили дорожные знаки и отремонтировали светофоры

Оренбург, 14 января. Дорожные службы Оренбурга заменили часть дорожных знаков на проезжей части и отремонтировали четыре светофора.

Как сообщают региональные новостные источники со ссылкой на данные Центра организации дорожного движения Оренбурга, с начала 2018 года была произведена замена 12 дорожных знаков на улицах Туркестанская, Салмышская, Комсомольская и по проспекту Дзержинского. Также восстановили шесть дорожных знаков на улицах Волгоградская, Березки, перекрестках проспекта Братьев Коростелевых — улицы Ткачева, проспекта Победы — улицы Маршала Жукова, Шарлыкского шоссе — улицы Тепличная.

Кроме этого, сообщается, что в первую неделю нового года отремонтировали четыре светофора, которые расположены на углу Краснознаменной и Комсомольской, на пересечении Химической и Щорса, на углу Пушкинской и Советской и в районе остановки «Инвертор».