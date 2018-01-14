выборы-2018
18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Ректор МГУ рассказал, когда заработает созданный по поручению Путина спортивный кластер
Общество
В Оренбурге заменили дорожные знаки и отремонтировали светофоры
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В Оренбурге заменили дорожные знаки и отремонтировали светофоры

    11:00  14 Января 2018  /обновлено: 11:00  14 Января 2018
    289

    В Оренбурге заменили дорожные знаки и отремонтировали светофоры

    Оренбург, 14 января. Дорожные службы Оренбурга заменили часть дорожных знаков на проезжей части и отремонтировали четыре светофора.

    Как сообщают региональные новостные источники со ссылкой на данные Центра организации дорожного движения Оренбурга, с начала 2018 года была произведена замена 12 дорожных знаков на улицах Туркестанская, Салмышская, Комсомольская и по проспекту Дзержинского. Также восстановили шесть дорожных знаков на улицах Волгоградская, Березки, перекрестках проспекта Братьев Коростелевых — улицы Ткачева, проспекта Победы — улицы Маршала Жукова, Шарлыкского шоссе — улицы Тепличная.

    Кроме этого, сообщается, что в первую неделю нового года отремонтировали четыре светофора, которые расположены на углу Краснознаменной и Комсомольской, на пересечении Химической и Щорса, на углу Пушкинской и Советской и в районе остановки «Инвертор».

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Ксения Пудовкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #оренбург #ремонт #светофор
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    #ВЫБОРЫ2018
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Путин назвал Валаам зеркалом России

      13:51 14 Января 2018 55
      Читать
      12:43
      Сегодня

      Сотрудничество с РФ в глазах украинцев хуже людоедства: эксперт отреагировал на новость о Порошенко и ФСБ
      6:00
      Сегодня

      Сирия итоги за сутки на 14 января 06.00: потери курдов в Дейр-эз-Зоре, «Нусра» утратила 10 поселений в Алеппо
      20:39
      Вчера

      Украинцы доносят в полицию на «сепаратистов», слушающих российскую музыку
      19:00
      Вчера

      Сирия: как США готовят новых террористов взамен уничтоженного ИГИЛ в районе Ат-Танфа — расследование ФАН
      17:34
      Вчера

      Выборы-2018: муфтий Крыма объяснил, почему поддерживает Путина

      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      17:14 10 Января 2018 30756

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      20:42 8 Января 2018
      7133

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09 7 Января 2018
      6962

      Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

      11:37 4 Января 2018
      12412

      Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ

      22:49 1 Января 2018
      12036
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Сирия и ВКС РФ спасают Идлиб: не только зона деэскалации, но и зона дислокации «Джебхат ан-Нусры»

      Сирия и ВКС РФ спасают Идлиб: не только зона деэскалации, но и зона дислокации «Джебхат ан-Нусры»

      12:16   14 Января 2018
      1730
      Сирия: как США готовят новых террористов взамен уничтоженного ИГИЛ в районе Ат-Танфа — расследование ФАН

      Сирия: как США готовят новых террористов взамен уничтоженного ИГИЛ в районе Ат-Танфа — расследование ФАН

      19:00   13 Января 2018
      7000
      Минтруд подготовил проект о повышении МРОТ до прожиточного минимума по поручению Путина

      Минтруд подготовил проект о повышении МРОТ до прожиточного минимума по поручению Путина

      18:56   13 Января 2018
      1582
      Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел: «Мы не боимся неонацистов»

      Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел: «Мы не боимся неонацистов»

      15:19   13 Января 2018
      3480