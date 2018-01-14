Помощь оказали 47 бездомным в рамках акции «Поделись теплом» в Оренбурге

Оренбург, 14 января. Акция «Поделись теплом» прошла в Оренбурге, 37 человек без постоянного места жительства получили необходимую помощь.

Как сообщают региональные новостные источники со ссылкой на данные министерства социального развития области и комплексного центра социального обслуживания населения в Северном округе города, 37 лицам без определённого места жительства в рамках акции «Поделись теплом» предоставили горячее питание и организовали выдачу вещей.

Акция проходила в период с 22 декабря 2017 года по 10 января 2018 года, в это время на базе комплексного центра, расположенного на улице Салмышской, был открыт пункт выдачи одежды и горячего питания.

Также людей без постоянного места жительства размещали в пункте временного пребывания, который был расположен на базе «Шанс», и оказывали им необходимую медицинскую помощь. В период с ноября 2017 года по настоящее время 47 человек в Оренбургской области получили помощь.