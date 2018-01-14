выборы-2018
18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Макрон «порадовал» французов эротическим романом о жене Бриджит
Общество
Помощь оказали 47 бездомным в рамках акции «Поделись теплом» в Оренбурге
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Помощь оказали 47 бездомным в рамках акции «Поделись теплом» в Оренбурге

    10:43  14 Января 2018  /обновлено: 10:43  14 Января 2018
    136

    Помощь оказали 47 бездомным в рамках акции «Поделись теплом» в Оренбурге

    Оренбург, 14 января. Акция «Поделись теплом» прошла в Оренбурге, 37 человек без постоянного места жительства получили необходимую помощь.

    Как сообщают региональные новостные источники со ссылкой на данные министерства социального развития области и комплексного центра социального обслуживания населения в Северном округе города, 37 лицам без определённого места жительства в рамках акции «Поделись теплом» предоставили горячее питание и организовали выдачу вещей.

    Помощь оказали 47 бездомным в рамках акции «Поделись теплом» в Оренбурге

    Акция проходила в период с 22 декабря 2017 года по 10 января 2018 года, в это время на базе комплексного центра, расположенного на улице Салмышской, был открыт пункт выдачи одежды и горячего питания.

    Также людей без постоянного места жительства размещали в пункте временного пребывания, который был расположен на базе «Шанс», и оказывали им необходимую медицинскую помощь. В период с ноября 2017 года по настоящее время 47 человек в Оренбургской области получили помощь.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Ксения Пудовкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #оренбург #бездомные
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    #ВЫБОРЫ2018
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Сирия итоги за сутки на 14 января 06.00: потери курдов в Дейр-эз-Зоре, «Нусра» утратила 10 поселений в Алеппо

      6:00 14 Января 2018 3593
      Читать
      20:39
      Вчера

      Украинцы доносят в полицию на «сепаратистов», слушающих российскую музыку
      19:00
      Вчера

      Сирия: как США готовят новых террористов взамен уничтоженного ИГИЛ в районе Ат-Танфа — расследование ФАН
      17:34
      Вчера

      Выборы-2018: муфтий Крыма объяснил, почему поддерживает Путина

      15:19
      Вчера

      Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел: «Мы не боимся неонацистов»
      15:10
      Вчера

      Россия будет противостоять «санкционному беспределу» США — Рябков

      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      17:14 10 Января 2018 30521

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      20:42 8 Января 2018
      7088

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09 7 Января 2018
      6920

      Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

      11:37 4 Января 2018
      12374

      Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ

      22:49 1 Января 2018
      12004
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Сирия: как США готовят новых террористов взамен уничтоженного ИГИЛ в районе Ат-Танфа — расследование ФАН

      Сирия: как США готовят новых террористов взамен уничтоженного ИГИЛ в районе Ат-Танфа — расследование ФАН

      19:00   13 Января 2018
      6083
      Минтруд подготовил проект о повышении МРОТ до прожиточного минимума по поручению Путина

      Минтруд подготовил проект о повышении МРОТ до прожиточного минимума по поручению Путина

      18:56   13 Января 2018
      1511
      Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел: «Мы не боимся неонацистов»

      Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел: «Мы не боимся неонацистов»

      15:19   13 Января 2018
      3340
      Новыми санкциями США хотят повлиять на Россию перед выборами-2018 — Рябков

      Новыми санкциями США хотят повлиять на Россию перед выборами-2018 — Рябков

      14:02   13 Января 2018
      792