Оренбург вошел в десятку лучших городов по качеству жизни

Оренбург, 13 января. Эксперты департамента социологии Финансового университета при правительстве Российской Федерации составили рейтинг лучших городов по качеству жизни. Оренбург вошел в топ-10.

Рейтинг был составлен с учетом разных аспектов: мнения горожан, сведений Росстата. Кроме этого эксперты анализировали уровень благополучия, виды образовательных услуг и их доступность, систему здравоохранения и другие показатели, которые также повлияли на результаты.

«В исследовании указывается, что в промышленности Оренбурга ведущие места принадлежат газодобывающей и газоперерабатывающей отраслям, машиностроению и металлообработке», — сообщает «RIA56.ru».

Оренбург занял десятое место в рейтинге, лидерами стали Тюмень, Москва и Казань. Отметим, что в десятку лучших городов также попали Краснодар, Санкт-Петербург, Челябинск, Екатеринбург, Красноярск и Новосибирск.

Напомним, президент России Владимир Путин отметил, что необходимо работать над тем, чтобы уровень доходов у граждан рос, а инфраструктура, система здравоохранения, образования развивались.