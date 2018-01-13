Полицейские нашли пропавшую жительницу Новотроицка с тремя детьми

Оренбург, 13 января. Жительницу оренбургского Новотроицка, которая ушла из квартиры дома с тремя маленькими детьми, нашли. Пропавшую женщину искали сотрудники полиции, было организовано 16 поисковых групп.

Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что 25-летнюю девушку нашли в одном из домов на улице Пушкинская.

«Все живы и здоровы, в настоящее время сотрудники полиции проводят беседу с девушкой и детьми, их здоровью ничего не угрожает», — цитирует «RIA56.ru» сотрудника полиции.

Напомним, что в полицию обратилась 52-летняя женщина и сообщила, что девушка и ее дети, которым два, четыре и шесть лет, исчезли. Теплая детская одежда была оставлена дома. Женщина отметила, что 25-летняя девушка с детьми могла уехать в Челябинскую область.