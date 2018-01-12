Новую школу на 375 мест открыли в Оренбургской области

Оренбург, 12 января. Новую школу, которая рассчитана на 375 мест, торжественно открыли в Переволоцком районе Оренбургской области в пятницу, 12 января.

На торжественном открытии новой школы в селе Претория присутствовал губернатор Оренбургской области Юрий Берг. Глава региона поздравил жителей района, учеников и педагогов с открытием новой школы, которая была построена в рамках госпрограммы.

«Сделан еще один шаг к цели, поставленной Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Мы планомерно работаем над тем, чтобы все наши дети учились в одну смену, в комфортных и современных условиях», — подчеркивает губернатор Оренбургской области Юрий Берг.

Стоит отметить, что глава региона подарил новой школе сертификат на 100 тысяч рублей.