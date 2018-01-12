Названы редкие имена для новорожденных в Оренбурге

Оренбург, 12 января. Стало известно, какие имена для новорожденных пользуются популярностью в Оренбурге, а какие считаются редкими. К редким отнесли имена: Татьяна, Любовь, Юрий, Олег.

В период с 28 декабря 2017 го по 10 января текущего года родились 236 детей в Оренбурге. Отмечается, что больше родилось мячиков – 124, девочек на 12 меньше, об этом сообщают региональные СМИ со ссылкой на городское управление ЗАГС. Отмечается, что у 98 женщин родились первенцы, 94 ребенка стали вторыми детьми, 34 — третьими и шесть — четвертыми.

Родители новорожденных чаще выбирают такие имена как: Артем, Иван, Кирилл и Михаил, Александра, Анна, Варвара и Мария. Реже можно встретить детей с именами: Арсений, Макар, Матвей, Олег, Родион, Станислав, Филипп, Юрий, а также Амелия, Есения, Кира, Любовь, Маргарита, Марьяна, Мирослава, Надежда, Ника, Татьяна и Эмилия.