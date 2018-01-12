МЧС предупреждает о резком похолодании и тумане в Оренбургской области

Оренбург, 12 января. МЧС по Оренбургской области предупреждает о неблагоприятных погодных условиях на территории региона.

Как сообщает ГУ МЧС России по Оренбургской области, в большинстве районов региона ожидается резкое понижение температуры на десять и более градусов:

«Резкое понижение минимальной и максимальной температуры воздуха на десять и более».

На территории Оренбургской области ожидается изморозь и туман. Ведомство предупреждает, что из-за погодных условий возможно возникновение происшествий: на коммунальных системах, линиях энергосистем. Также на дорогах необходимо быть внимательными и аккуратными, так как увеличивается вероятность возникновения дорожных происшествий из-за плохой видимости.