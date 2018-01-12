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Соседская собака покусала маленького ребенка в Орске
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    Соседская собака покусала маленького ребенка в Орске

    14:50  12 Января 2018  /обновлено: 14:50  12 Января 2018
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    Соседская собака покусала маленького ребенка в Орске

    Оренбург, 12 января. Собака покусала годовалого ребенка в Орске Оренбургской области. По факту случившегося проводится проверка.

    По словам матери ребенка, соседская собака покусала годовалого ребенка. На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.

    «По окончании проверки будет принято процессуальное решение», — сообщает пресс-служба УМВД России по Оренбургской области.

    Как стало известно, инцидент произошел в одном из домов на улице Перегонной вечером 11 января. Медики доставили ребенка с укушенной раной лица в медицинское учреждение.

    Напомним, что четырехлетнюю девочку покусала собака в Адамовке Оренбургской области. Проводится проверка. 

    Автор: Дарья Смолина
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    #дети #собака #оренбургская область
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