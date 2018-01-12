Соседская собака покусала маленького ребенка в Орске

Оренбург, 12 января. Собака покусала годовалого ребенка в Орске Оренбургской области. По факту случившегося проводится проверка.

По словам матери ребенка, соседская собака покусала годовалого ребенка. На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.

«По окончании проверки будет принято процессуальное решение», — сообщает пресс-служба УМВД России по Оренбургской области.

Как стало известно, инцидент произошел в одном из домов на улице Перегонной вечером 11 января. Медики доставили ребенка с укушенной раной лица в медицинское учреждение.

Напомним, что четырехлетнюю девочку покусала собака в Адамовке Оренбургской области. Проводится проверка.