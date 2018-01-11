Свыше 400 учеников сели за парты новой школы в 19 микрорайоне Оренбурга

Оренбург, 11 января. Торжественная линейка прошла сегодня в Оренбурге в стенах школы, которую открыли в 19 микрорайоне города.

Новую современную школу №87, площадь которой составляет свыше 22 тысяч квадратных метров, открыли в четверг, 11 января, в 19 микрорайоне города, и 400 учеников сели за парты, сообщают региональные новостные источники. Образовательное учреждение представляет собой несколько блоков от трех до пяти этажей, также в школе установлены два лифта.

В школе оборудована столовая на 408 посадочных мест и актовый зал, вмещающий 324 человека. Кроме этого, в образовательном учреждении есть спортивные залы, медицинский пункт, информационно-библиотечный центр, гардероб и административные помещения.

На торжественной линейке присутствовали губернатор Оренбургской области Юрий Берг, который подарил новому образовательному учреждению сертификат на 100 тысяч рублей, руководители профильных министерств и члены правительства.