Трехлетний мальчик погиб при пожаре в доме в Оренбуржье

Оренбург, 11 января. Следователи проводят проверку после смерти трехлетнего мальчика при пожаре в Оренбургской области.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону, пожар произошел в одном из сел Акбулакского района области в среду, 3 января: 22-летняя местная жительница оставила двух детей в доме и ушла. После возвращения она обнаружила, что в помещении, которое пристроено к дому, начался пожар. Пламя перекинулось на комнаты, где находились девятимесячный и трехлетний сыновья.

Женщине удалось спасти только младенца, старший сын погиб. В настоящее время сотрудники следственного комитета проводят проверку и выясняют обстоятельства случившегося, возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». В ведомстве сообщают: