Пенсионерка погибла при пожаре в частном доме в Оренбурге

Оренбург, 11 января. Смертельное чрезвычайное происшествие произошло сегодня ночью в Оренбурге: загорелся частный дом, погибла пожилая женщина.

По информации пресс-службы регионального ГУ МЧС, сообщение о пожаре на улице Рыбаковской поступило на пульт дежурного около 02.22 часов ночи. На место ЧП незамедлительно прибыли четыре пожарных расчета в составе 11 человек личного состава и четырех единиц техники.

Огнеборцам удалось ликвидировать возгорание около 04.59 часов утра. После тушения пожара спасатели обнаружили тело 71-летней пенсионерки, хозяйки дома. В настоящее время на месте работают специалисты, они выясняют обстоятельства и причины возникновения возгорания.