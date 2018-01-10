Школьница попала под колеса иномарки в Оренбурге

Оренбург, 10 января. Дорожно-транспортное происшествие с участием юного пешехода произошло в Оренбурге: иномарка сбила школьницу, переходившую проезжую часть в неустановленном месте.

Как сообщает пресс-служба УМВД региона, 10-летняя школьница перебегала проезжую часть в неустановленном для перехода месте вне видимости пешеходного перехода на улице Карагандинской и попала под колеса автомобиля Skoda Octavia, под управлением 56-летнего водителя.

Девочка получила ушиб левой стопы, после осмотра врачей ей назначили амбулаторное лечение. В настоящее время органы охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства ДТП, после чего будет принято решение процессуального характера.