Полиция Оренбурга задержала серийного грабителя магазинов

Оренбург, 10 января. Следствие продолжает расследования по факту ограбления молодым жителем Оренбурга пяти торговых точек.

Как сообщают в региональном УМВД, молодой человек совершил серию разбойных нападений на магазины и похитил, в общей сложности, свыше 25 тысяч рублей. Юноша угрожал продавцам торговых точек предметом, похожим на пистолет, и требовал денежные средства из касс магазинов.

Сообщение об очередном преступлении, совершенном неизвестным в маске с пистолетом, поступило в дежурную часть отдела полиции, после чего сотрудникам удалось задержать злоумышленника. Им оказался 18-летний местный житель. В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по фактам разбоя, санкции по которому предполагают до десяти лет лишения свободы.