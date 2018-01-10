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Рыбак спас двух пятилетних мальчиков, провалившихся под лед в Оренбуржье
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    Рыбак спас двух пятилетних мальчиков, провалившихся под лед в Оренбуржье

    10:48  10 Января 2018  /обновлено: 10:48  10 Января 2018
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    Рыбак спас двух пятилетних мальчиков, провалившихся под лед в Оренбуржье

    Оренбург, 10 января. Рыбак в Оренбургской области вытащил на берег провалившихся под лед двух пятилетних детей.

    Как сообщает «Ria56.ru», житель села Новосултангулово Ильяс Нигматуллин, который рыбачил недалеко от места, где под лед провалились два пятилетних ребенка, услышал крики и бросился на помощь мальчикам. Инцидент произошел на противоположном берегу водоема, в 100 метрах от мужчины.  

    Он заметил, что один из детей крепко зацепился за кромку льда, однако второй ушел под лед. Рыбаку удалось спасти мальчика, которого пронесло подо льдом около 25 метров. После чего он оказал помощь и второму мальчику. Детей незамедлительно доставили в больницу. В настоящее время их здоровью и жизни ничто не угрожает.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #лед #рыбак #оренбуржье
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