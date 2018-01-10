Двухлетняя девочка насмерть замерзла во дворе своего дома в Оренбуржье

Оренбург, 10 января. Следователи разбираются в обстоятельствах смерти двухлетнего ребенка в Оренбургской области, который скончался на улице от холода.

Трагический инцидент произошел в Сорочинске, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу СУ СК по Оренбургской области. Тело двухлетней девочки нашли во дворе частного дома. По предварительной версии следствия, мать оставила ребенка на улице и ушла в гости к соседке на 1,5 часа. Отмечается, что на девочке не было верхней одежды.

После проведения экспертизы установили, что девочка скончалась в результате общего переохлаждения. В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Следствие продолжает проверку и устанавливает все обстоятельства случившегося. Кроме этого отмечается, что будет дана оценка действиям матери погибшей девочки и деятельности органов системы профилактики.