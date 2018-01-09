Семилетний ребенок пострадал в ДТП на трассе в Оренбургской области

Оренбург, 9 января. Семилетний ребенок пострадал в дорожно-транспортном происшествии на трассе Казань — Оренбург. Автомобильная авария случилась в Сакмарском районе Оренбургской области днем 8 января.

Семилетний ребенок, находившийся в автомобиле «Лада Приора», сидел на переднем пассажирском сидении и был пристегнут ремнем безопасности, однако он не был в детском автокресле. В результате автомобильной аварии пострадали еще три человека: водитель отечественной машины и две пассажирки иномарки. По факту случившегося проводится проверка, выясняются все обстоятельства аварии.

Водитель отечественного автомобиля при обгоне не справился с управлением машины. Автомобиль занесло, и он выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с иномаркой Suzuki Grand Vitara, сообщает пресс-служба УМВД России по Оренбургской области.