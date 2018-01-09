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Школьник до смерти забил мужчину по пути с новогодней елки в Оренбурге
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    Школьник до смерти забил мужчину по пути с новогодней елки в Оренбурге

    12:23  9 Января 2018  /обновлено: 12:23  09 Января 2018
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    Школьник до смерти забил мужчину по пути с новогодней елки в Оренбурге

    Оренбург, 9 января. Школьник, который возвращался с друзьями с новогодней елки, до смерти избил неизвестного мужчину на остановке общественного транспорта в Оренбурге. Подозреваемый находится под домашним арестом.

    По данным следствия, шесть подростков шли с новогодней елки 29 декабря прошлого года, сообщает пресс-служба СУ СК России по Оренбургской области. Между мужчиной и группой школьников возник конфликт около остановки Гидропресс. Один из подростков ударил 34-летнего мужчину ногой по лицу, и молодой человек спустя время скончался на месте.

    «В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления  задержан 15-летний школьник», — сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

    Подростку предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло по неосторожности смерть человека. Школьник свою вину не признает. Подросток находится под домашним арестом, расследование продолжается.

    Автор: Дарья Смолина
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    #убийство #подросток #оренбург
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