Маленький ребенок пострадал в ДТП на трассе в Оренбургской области

Оренбург, 9 января. Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал маленький ребенок, случилось на трассе в Оренбургской области.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада», который ехал со стороны Самары в направлении Оренбурга, не выдержал безопасную дистанцию и врезался в «ИЖ», который двигался впереди. В автомобильной аварии пострадали водитель и пассажир — маленький ребенок — автомобиля «Лада». Они получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение.

Дорожное происшествие случилось на 310 километре трассы подъезд к Оренбургу, сообщает пресс-служба УМВД России по Оренбургской области. Сотрудники полиции проводят проверку и разбираются во всех обстоятельствах случившегося. Позже будет принято процессуальное решение.