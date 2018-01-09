18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
СМИ назвали новую должность Мутко
Происшествия
Маленький ребенок пострадал в ДТП на трассе в Оренбургской области
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Маленький ребенок пострадал в ДТП на трассе в Оренбургской области

    11:09  9 Января 2018  /обновлено: 11:10  09 Января 2018
    52

    Маленький ребенок пострадал в ДТП на трассе в Оренбургской области

    Оренбург, 9 января. Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал маленький ребенок, случилось на трассе в Оренбургской области.

    По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада», который ехал со стороны Самары в направлении Оренбурга, не выдержал безопасную дистанцию и врезался в «ИЖ», который двигался впереди. В автомобильной аварии пострадали водитель и пассажир — маленький ребенок — автомобиля «Лада». Они получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение.

    Дорожное происшествие случилось на 310 километре трассы подъезд к Оренбургу, сообщает пресс-служба УМВД России по Оренбургской области. Сотрудники полиции проводят проверку и разбираются во всех обстоятельствах случившегося. Позже будет принято процессуальное решение.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #дтп #пострадавшие #оренбургская область
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Песков: Оставшихся в Сирии сил РФ достаточно для отражения атак боевиков

      11:35 9 Января 2018 367
      Читать
      11:08
      Сегодня

      Санкционный маневр: Франция нашла «лазейку» для сотрудничества с Россией
      10:18
      Сегодня

      СМИ назвали причастную к атаке на базу «Хмеймим» группировку
      10:12
      Сегодня

      СМИ узнали о поставках российского газа в США
      7:39
      Сегодня

      КНДР на Олимпиаде в Южной Корее представит высокопоставленная делегация
      5:29
      Сегодня

      Начались переговоры между КНДР и Южной Кореей

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      20:42 8 Января 2018 4644

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09 7 Января 2018
      5631

      Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

      11:37 4 Января 2018
      10818

      Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ

      22:49 1 Января 2018
      10711

      Украинские водители: Нас достали дураки, дороги и вымогатели

      13:48 27 Декабря 2017
      11596
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Европа устала: эксперт отреагировал на «маневры» Франции в рамках антироссийских санкций

      Европа устала: эксперт отреагировал на «маневры» Франции в рамках антироссийских санкций

      12:15   9 Января 2018
      55
      Песков прокомментировал начало прямого диалога Сеула и Пхеньяна

      Песков прокомментировал начало прямого диалога Сеула и Пхеньяна

      12:03   9 Января 2018
      70
      Песков: Предвыборный штаб Путина будет сформирован в ближайшее время

      Песков: Предвыборный штаб Путина будет сформирован в ближайшее время

      11:34   9 Января 2018
      42
      Сирия: САА сообщила о нанесении Израилем ударов под Дамаском

      Сирия: САА сообщила о нанесении Израилем ударов под Дамаском

      9:53   9 Января 2018
      6855