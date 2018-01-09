Более 20 человек эвакуировали из горящего дома в Оренбурге

Оренбург, 9 января. Пожарные эвакуировали из горящего жилого дома 21 человека в Оренбурге. Возгорание в доме на улице Советская произошло утром во вторник, 9 января.

Получив сообщение о возгорании в жилом доме, огнеборцы незамедлительно прибыли на место происшествия. Как оказалось, в подвале дома горел мусор, здание было полностью охвачено дымом, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Оренбургской области. Пожарные начали проводить эвакуацию жильцов.

Спасатели эвакуировали 21 человека, из них шесть детей. Отмечается, что есть пострадавшие: два человека получили травм. Информация о их состоянии здоровья и степени тяжести травмы отсутствует.

Как сообщает «RIA56.ru» на месте происшествия работали 45 человек, из них 30 от МЧС. Для ликвидации пожара были использованы 19 единиц техники.