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Более 20 человек эвакуировали из горящего дома в Оренбурге
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    Более 20 человек эвакуировали из горящего дома в Оренбурге

    10:56  9 Января 2018  /обновлено: 10:57  09 Января 2018
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    Более 20 человек эвакуировали из горящего дома в Оренбурге

    Оренбург, 9 января. Пожарные эвакуировали из горящего жилого дома 21 человека в Оренбурге. Возгорание в доме на улице Советская произошло утром во вторник, 9 января.  

    Получив сообщение о возгорании в жилом доме, огнеборцы незамедлительно прибыли на место происшествия. Как оказалось, в подвале дома горел мусор, здание было полностью охвачено дымом, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Оренбургской области. Пожарные начали проводить эвакуацию жильцов.

    Спасатели эвакуировали 21 человека, из них шесть детей. Отмечается, что есть пострадавшие: два человека получили травм. Информация о их состоянии здоровья и степени тяжести травмы отсутствует.

    Как сообщает «RIA56.ru» на месте происшествия работали 45 человек, из них 30 от МЧС. Для ликвидации пожара были использованы 19 единиц техники.

    Автор: Дарья Смолина
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    #пожар #эвакуация #оренбург
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