Водитель ВАЗа погиб в ДТП под Оренбургом

Оренбург, 8 января. Пожилой водитель автомобиля ВАЗ погиб в дорожно-транспортном происшествии, которое случилось на автодороге в Оренбургской области в понедельник, 8 января. В аварии пострадал водитель Renault.

Водитель ВАЗа, которому было 76 лет, скончался до приезда врачей скорой помощи. Мужчина, управлявший иномаркой, получил перелом бедра и ушибы, его доставили в больницу, сообщают местные СМИ со ссылкой ни региональное УМВД. Сотрудники скорой осмотрели также пассажиров Renault, их отпустили домой.

По предварительной информации, шел сильный снегопад, и водитель автомобиля Renault не справился с управлением и выехал на встречную полосу, по которой в это время двигался отечественный автомобиль. Авария случилась на восьмом километре трассы Нижняя Павловка — Каргала.

Сотрудники полиции проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.