Оренбург, 8 января. Два человека погибли в дорожно-транспортном происшествии на трассе Оренбург — Орск. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося.

Автомобильная авария, участниками которой стали автомобили «Лада Приора» и «Лада-Х-рей», произошла на 263-м километре автодороги Оренбург — Орск. По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Приора», который ехал по второстепенной дороге, не предоставил преимущество другому автомобилю, в результате чего произошло столкновение.

В дорожно-транспортном происшествии погибли два человека — водитель и пассажир автомобиля «Лада Приора». Сотрудники полиции начали проводить проверку, они выясняют все обстоятельства автомобильной аварии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.