Полицейская собака спасла жильцов общежития в Орске
Оренбург, 8 января. Полицейская собака по кличке Пиколета, почувствовав первой запах дыма, спасла жильцов общежития на улице Кутузова в Орске Оренбургской области.
Собака зашла в здание и подала тревожный сигнал. Сотрудники полиции стали проверять дом и обнаружили задымление на третьем этаже дома. После чего вызвали сотрудников МЧС и дополнительный экипаж полиции.
Полицейские оповестили граждан о задымлении и помогли эвакуироваться. На место происшествия приехали пожарные, которые продолжили эвакуировать жильцов, а после приступили к тушению возгорания.
«Значительную роль в обнаружении возгорания сыграла полицейская собака по кличке Пиколлета. Немецкая овчарка обучена на обнаружение взрывных веществ», — сообщает пресс-служба УМВД России по Оренбургской области.