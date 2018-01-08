Полицейская собака спасла жильцов общежития в Орске

Оренбург, 8 января. Полицейская собака по кличке Пиколета, почувствовав первой запах дыма, спасла жильцов общежития на улице Кутузова в Орске Оренбургской области.

Собака зашла в здание и подала тревожный сигнал. Сотрудники полиции стали проверять дом и обнаружили задымление на третьем этаже дома. После чего вызвали сотрудников МЧС и дополнительный экипаж полиции.

Полицейские оповестили граждан о задымлении и помогли эвакуироваться. На место происшествия приехали пожарные, которые продолжили эвакуировать жильцов, а после приступили к тушению возгорания.