Три человека пострадали в ДТП на трассе в Оренбургской области

Оренбург, 8 января. Три жителя Пензенской области пострадали в дорожно-транспортном происшествии на трассе в Оренбургской области. Автомобиль ВАЗ-2112 врезался в грузовик марки DAF.

Три человека, находившиеся в отечественном автомобиле, получили травмы, сообщает пресс-служба УМВД России по Оренбургской области. Водитель легковушки, которому 39 лет, получил сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму, а также у него сломана челюсть. Пассажир ВАЗа травмировал позвоночник, пострадавших доставили в медицинское учреждение. Третий пассажир получил медицинскую помощь, но в госпитализации не нуждался.

По предварительным данным, водитель отечественного автомобиля врезался в грузовик, который ехал впереди. Автомобильная авария произошла на автодороге Москва — Челябинск в Северном районе Оренбургской области вечером 7 января. По факту случившегося проводится проверка, после чего будет принято процессуальное решение.