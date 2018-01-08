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Происшествия
Легковушка и автобус стали участниками ДТП в Мурманске, есть пострадавшие
Происшествия
Три человека пострадали в ДТП на трассе в Оренбургской области
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    Три человека пострадали в ДТП на трассе в Оренбургской области

    10:41  8 Января 2018  /обновлено: 10:41  08 Января 2018
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    Три человека пострадали в ДТП на трассе в Оренбургской области

    Оренбург, 8 января. Три жителя Пензенской области пострадали в дорожно-транспортном происшествии на трассе в Оренбургской области. Автомобиль ВАЗ-2112 врезался в грузовик марки DAF.

    Три человека, находившиеся в отечественном автомобиле, получили травмы, сообщает пресс-служба УМВД России по Оренбургской области. Водитель легковушки, которому 39 лет, получил сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму, а также у него сломана челюсть. Пассажир ВАЗа травмировал позвоночник, пострадавших доставили в медицинское учреждение. Третий пассажир получил медицинскую помощь, но в госпитализации не нуждался.

    По предварительным данным, водитель отечественного автомобиля врезался в грузовик, который ехал впереди. Автомобильная авария произошла на автодороге Москва — Челябинск в Северном районе Оренбургской области вечером 7 января. По факту случившегося проводится проверка, после чего будет принято процессуальное решение. 

    Автор: Дарья Смолина
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    #дтп #пострадавшие #оренбургская область
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