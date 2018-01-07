Жителей Оренбуржья предупреждают об ураганном ветре и снежной метели

Оренбург, 7 января. Жителей Оренбургской области предупреждают об усилении ветра и снегопадах в ближайшие сутки.

Как сообщают в региональном Гидрометцентре, на территории области в ближайшие сутки прогнозируются усиленный ветер западного направления, порывы которого будут достигать 20 метров в секунду. Также синоптики предупреждают о снегопадах, которые обрушатся сначала на западные районы Оренбуржья, после чего распространятся по всей территории.

Сообщается, что в понедельник, 8 января, будет метель, гололед и сильный снег. Местных жителей просят соблюдать правила безопасности, а автомобилистам напоминают о плавном маневрировании в соответствии с правилами дорожного движения.