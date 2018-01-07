Жилой дом сгорел в Оренбуржье, есть пострадавший

Оренбург, 7 января. Чрезвычайное происшествие случилось вчера ночью в Оренбургской области: загорелся жилой дом.

Пожар произошел в субботу, 6 января, около 23:36 часов ночи на улице Целинная в поселке Караванный, сообщают региональные информационные источники со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС. Сотрудники пожарно-спасательного отряда незамедлительно прибыли на место чрезвычайного происшествия.

Огнеборцам удалось ликвидировать пожар около 01:50 часов ночи, пламя охватило территорию площадью 80 квадратных метров. В настоящее время специалисты разбираются в обстоятельствах и причинах возникновения пожара. Имеется информация, что пострадал один человек.