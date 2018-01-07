Житель Оренбурга «купил» мотоцикл у интернет-мошенника за 275 тысяч рублей

Оренбург, 7 января. Уголовное дело возбудили по факту мошенничества в Оренбургской области: местный житель решил купить в Интернете мотоцикл и перевел мошеннику 275 тысяч рублей, однако транспортное средство так и не получил.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, 28-летний местный житель увидел объявление о продаже мотоцикла и договорился с хозяином, позвонив по указанному номеру. Тот сообщил, что необходимо перевести ему на счет 275 тысяч рублей и 12 850 рублей за транспортировку в мотоцикла в Оренбург. Мужчина перевел деньги, однако транспортное средство так и не получил.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершенного в крупном размере. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют обстоятельства случившегося инцидента, устанавливают личность продавца.