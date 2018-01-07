Трое детей отравились угарным газом в Оренбурге

Оренбург, 7 января. Полицейские Оренбурга проводят проверку по факту отравления троих детей продуктами горения.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Оренбургской области, троих детей в возрасте 12, 15 и 16 лет из-за плохого самочувствия экстренно доставили в медицинское учреждение, где врачи диагностировали им отравление угарным газом. Отец сообщил, что причиной отравления является неправильная эксплуатация печи.

Инцидент произошел в субботу, 6 января. Врачи оказали необходимую помощь пострадавшим. В настоящее время подростки находятся дома, их здоровью и жизни ничто не угрожает. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют обстоятельства случившегося.