Спасатели эвакуировали 30 человек из горевшего дома в Орске

Орск, 7 января. Чрезвычайное происшествие произошло сегодня ночью в Орске: загорелась кладовая в пятиэтажном жилом доме.

Как сообщает «Ria56.ru» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Оренбургской области, пожар произошел в пятиэтажном доме, расположенном на улице Кутузова в ночь на 7 января. Сотрудники пожарно-спасательного отряда прибыли на место ЧП около 02:00 часов ночи. Спасатели эвакуировали 30 человек. Очаг возгорания обнаружен в кладовой, расположенной на третьем этаже. Пожар полностью удалось ликвидировать спустя 45 минут после прибытия на место.

Один человек отравился продуктами горения, ему незамедлительно оказали первую помощь и доставили в медицинское учреждение. В настоящее время специалисты разбираются в обстоятельствах и причинах пожара.