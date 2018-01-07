Рождественские службы прошли в Оренбуржье

Оренбург, 7 января. Тысячи жителей Оренбургской области посетили церкви и соборы, верующие завершили сочельник праздничными службами.

Рождество Христово отметили в Оренбургской области. В праздничной службе участвовал губернатор Юрий Берг в храме Дмитриевского мужского монастыря. Митрополит Оренбургский и Саракташский пожелал всех благ и поздравил с праздником. В поздравлении говорится:

«Дорогие жители земли оренбургской, братья и сестры! От всего сердца поздравляю вас с великим, радостным праздником Рождества Христова во плоти Господа нашего Иисуса Христа».

Митрополит Вениамин служил всенощное бдение в Никольском кафедральном соборе, сообщает «Ria56.ru».