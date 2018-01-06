Жительница Оренбуржья перечислила интернет-мошеннице 40 тысяч рублей

Оренбург, 6 января. Уголовное дело возбуждено по факту хищения 40 тысяч рублей у жительницы Оренбургской области, заказавшей в Интернете сумку известного бренда.

По информации региональных новостных источников, сотрудники органов охраны правопорядка проводят проверку после обращения 42-летней местной жительницы, которая перечислила 40 тысяч рублей за сумку, приобретенную в Интернете. Однако товар так и не пришел. Женщина обратилась с соответствующим заявлением в полицию. Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества, отмечает пресс-служба регионального УМВД.

Напомним, чрезвычайное происшествие случилось в Оренбурге: загорелся агрокомплекс «Вишневский».