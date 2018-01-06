Откормочный цех свинокомплекса «Вишневский» сгорел в Оренбурге

Оренбург, 6 января. Чрезвычайное происшествие случилось в Оренбурге: загорелся агрокомплекс «Вишневский».

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Оренбургской области, пожар зафиксировали в пятницу, 5 января, около 11:00 часов утра в агрокомплексе «Вишневский», расположенном на улице Дружбы разъезда №20. На место происшествия незамедлительно прибыла пожарно-спасательная бригада в составе 12 человек личного состава и четырех единиц техники.

Пламя уничтожило деревянную обрешетку и утеплитель на территории площадью 150 квадратных метров. По последним данным, жертв и пострадавших нет. В настоящее время специалисты разбираются в обстоятельствах и причинах возникновения пожара.