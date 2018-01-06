Горящая баня стала причиной пожара в жилом доме в Оренбуржье

Оренбург, 6 января. Чрезвычайное происшествие случилось накануне в Оренбургской области: загорелась постройка, после чего пламя перекинулось на дом.

По информации региональных новостных источников со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Оренбургской области, пожар произошел в поселке Родник города Новотроицка: загорелась постройка, затем огонь перешел на жилой дом. На место происшествия незамедлительно прибыла пожарно-спасательная бригада в составе шести человек личного состава и одной единицы техники. Пламя удалось ликвидировать спустя 40 минут.

По последним данным, пострадавших и жертв нет. Огонь повредил внутреннюю отделку бани площадью десять квадратных метров. В настоящее время специалисты разбираются в обстоятельствах и причинах возникновения пожара.