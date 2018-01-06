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Горящая баня стала причиной пожара в жилом доме в Оренбуржье
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    Горящая баня стала причиной пожара в жилом доме в Оренбуржье

    12:05  6 Января 2018  /обновлено: 12:05  06 Января 2018
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    Горящая баня стала причиной пожара в жилом доме в Оренбуржье

    Оренбург, 6 января. Чрезвычайное происшествие случилось накануне в Оренбургской области: загорелась постройка, после чего пламя перекинулось на дом.

    По информации региональных новостных источников со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Оренбургской области, пожар произошел в поселке Родник города Новотроицка: загорелась постройка, затем огонь перешел на жилой дом. На место происшествия незамедлительно прибыла пожарно-спасательная бригада в составе шести человек личного состава и одной единицы техники. Пламя удалось ликвидировать спустя 40 минут.

    По последним данным, пострадавших и жертв нет. Огонь повредил внутреннюю отделку бани площадью десять квадратных метров. В настоящее время специалисты разбираются в обстоятельствах и причинах возникновения пожара.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #пожар #оренбург #ламя
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