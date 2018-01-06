Двое детей отравились таблетками в Оренбуржье

Оренбург, 6 января. Двоих детей за сутки доставили в больницы с отравлением таблетками.

Как сообщает «Ria56.ru» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД, первый случай произошел с двухлетним мальчиком, его доставили в медицинское учреждение Первомайского района с отравлением никотиновой кислотой. Второй случай произошел с 13-летней девочкой в Красногвардейском районе: ребенок выпил по неосторожности 10 таблеток лекарства.

В настоящее время дети находятся в больнице. Сотрудники органов охраны правопорядка проводят проверку по факту случившегося и выясняют обстоятельства случившегося. Врачи и полицейские просят родителей быть внимательнее и не оставлять лекарственные препараты в доступных для детей местах.