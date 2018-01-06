Мужчина погиб при пожаре в дачном домике в пригороде Оренбурга

Оренбург, 6 января. Смертельное чрезвычайное происшествие случилось сегодня ночью в Оренбурге: загорелся дачный домик, один человек погиб.

Как сообщают региональные информационные источники, пожар произошел в субботу, 6 января, в ночное время суток в дачном домике, расположенном на улице Нововишневой в СНТ «Медик». На место чрезвычайного происшествия незамедлительно прибыла пожарно-спасательная бригада, после ликвидации возгорания было обнаружено тело мужчины. Им оказался житель Илекского района.

В настоящее время специалисты разбираются в обстоятельствах случившегося, выясняют причины возникновения пожара.