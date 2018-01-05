Пожарные спасли подростка и женщину из горящей квартиры в Оренбурге

Оренбург, 5 января. Сотрудники пожарно-спасательного подразделения спасли женщину и подростка из горящей квартиры многоэтажного дома на улице Юных Ленинцев в Оренбурге.

Сообщение о возгорании в квартире поступило дежурным около семи утра в пятницу, 5 января. На место происшествия незамедлительно выехали 35 пожарных.

«Установлено, что горит открытым пламенем входная дверь в квартиру на девятом этаже», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Оренбургской области.

С помощью специального спасательного инструмента были эвакуированы два человека: женщина 1968 и мальчик 2001 годов рождения. Их передали врачам скорой помощи. В результате пожара повреждены старые вещи и внутренняя отделка квартиры. Спустя почти два часа пожар был полностью ликвидирован. Как стало известно, причиной возгорания стал недостаток конструкции электрооборудования.