Жительница Новотроицка украла у гостя телефон и банковскую карту

Оренбург, 5 января. Жительница Новотроицка подозревается в краже мобильного телефона и банковской карты. Возбуждено уголовное дело.

Житель Орска был в гостях у своего знакомого в Новотроицке, и у него украли банковскую карту, с которой потом было снято 12 тысяч рублей, и мобильный телефон. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Оренбургской области. Мужчина обратился за помощью в полицию, сотрудники правоохранительных органов задержали 30-летнюю жительницу.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Женщине может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Напомним, жительница Саратовской области, которая похитила 450 тысяч рублей, задержана в Подмосковье.