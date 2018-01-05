Семилетний ребенок пострадал в ДТП на трассе Оренбург — Самара

Оренбург, 5 января. Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал семилетний ребенок, случилось на 260-м километре трассы Оренбург — Самара.

По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ Калина не уступил дорогу машине Hyundai, которая двигалась по главной дороге, и допустил столкновение. В автомобильной аварии пострадали два пассажира отечественного автомобиля: 34-летняя женщина и семилетний ребенок, сообщает «RIA56.ru». Пострадавших с различными травмами и переломами доставили в медицинское учреждение.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, специалисты выясняют все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба УМВД России по Оренбургской области.