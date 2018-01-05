Пожарные спасли человека из горящего дома  в Орске

Оренбург, 5 января. Сотрудники пожарно-спасательного подразделения спасли человека из горящего дома на улице Тагильская в Орске.

Сообщение о том, что в доме произошел пожар, поступило днем в четверг, 4 января. На место происшествия незамедлительно выехали пожарные, которые сразу принялись тушить пламя, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Оренбургской области. На месте работали семь специалистов, для ликвидации пожара они использовали три единицы техники.

Отмечается, что огонь повредил мебель и старые вещи на площади четырех квадратных метров. При пожаре в доме никто не погиб и не пострадал. По факту случившегося проводится дознание, специалисты выясняют, что могло стать причиной возгорания.