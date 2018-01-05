Оренбургская «Надежда» уступила «Скио» в матче Евролиги

Оренбург, 5 января. Оренбургский баскетбольный клуб «Надежда» проиграл итальянским спортсменкам «Скио» в матче десятого тура регулярного чемпионата Евролиги.

Баскетболистки «Надежды» уступили итальянскому клубу со счетом 78:64.(17:15, 17:21, 9:23, 21:19). Самыми результативными игроками у оренбургской команды стали Брионна Джонс, которая набрала 20 очков, и Сандра Игуеравиде с 18 очками, сообщает пресс-служба баскетбольного клуба «Надежда». Десять очков заработала Мария Черепанова, семь баллов у Эммы Кэнон, пять набрала Екатерина Федоренкова и еще четыре балла добавила в свой актив Ксения Тихоренко. У «Скио» отличились Изабель Якубу, набравшая 25 очков.

Следующий матч пройдет 11 января, оренбургским баскетболисткам предстоит сыграть с французским «Монпелье».