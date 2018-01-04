Более 6 тысяч человек заболели ОРВИ в Оренбургской области

Оренбург, 4 января. Согласно данным Роспотребнадзора в последнюю неделю прошлого года, а именно с 25 по 31 декабря, было зарегистрировано более шести тысяч случаев ОРВИ в Оренбургской области.

В последнюю неделю 6,2 тысячи человек заболели ОРВИ на территории Оренбургской области. Отмечается, что данный показатель во всех возрастных категориях ниже по сравнению с предыдущей неделею, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Оренбургской области.

По данным на 29 декабря 2017 года более 842,8 тысяч человек были привиты, из них 284,5 тысяч детей, 4,4 тысяч беременных женщин и более 41,7 тысяч человек, которые привиты за счет средств работодателей. По данным Роспотребнадзора обстановка по острым респираторным вирусным заболеваниям является неэпидимической.