Водитель иномарки сбил пешехода в Оренбургской области

Оренбург, 4 января. Дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода случилось в селе Краснохолм Оренбургской области.

Водитель автомобиля Mazda сбил 45-летнего пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте, сообщает пресс-служба УМВД России по Оренбургской области. Мужчина получил различные переломы и травмы тела и был доставлен в медицинское учреждение. По факту случившегося проводится проверка, специалисты выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, водитель иномарки сбила женщину, переходившую проезжую часть в неустановленном месте. Инцидент произошел на улице Моторной в Медногорске Оренбургской области 1 января.