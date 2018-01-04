Залп фейерверка травмировал девочку-подростка в Соль-Илецке

Оренбург, 4 января. Залп фейерверка попал в молодую жительницу Соль-Илецка. Девочка-подросток получила ожоги шеи и грудной клетки и была доставлена в медицинское учреждение. По факту случившегося проводится проверка.

Пятнадцатилетняя девочка и ее семья вышли в новогоднюю ночи на улицу, чтобы посмотреть салют. В это время соседи запускали фейерверк, который взорвался, и один из залпов, по словам подростка, попал в нее.

«При запуске фейерверка допущены грубые нарушения требования инструкции по эксплуатации пиротехнического изделия. Его ненадлежащим образом закрепили при запуске», — цитирует «RIA56.ru» пресс-службу ГУ МЧС России по Оренбургской области.

На данный момент проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.