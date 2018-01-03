Двухлетний ребенок отравился угарным газом в Оренбуржье

Оренбург, 3 января. Двухлетнего ребенка доставили в больницу Оренбургской области с отравлением угарным газом.

По информации региональных новостных источников, во вторник, 2 января, двухлетнего ребенка незамедлительно госпитализировали в лечебное учреждение Сорочинского городского округа. По предварительным данным известно, что малыш отравился угарным газом. Мать ребенка сообщила, что перед инцидентом она протопила печь и закрыла задвижку дымохода. Вероятно, что в дом пошел угарный газ.

В настоящее время сотрудники медицинского учреждения оказывают ребенку необходимую помощь.

Напомним, серьезное чрезвычайное происшествие произошло в жилом жоме в Оренбурге: произошел пожар на балконе многоэтажки.