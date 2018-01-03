Горевший балкон многоэтажки в Оренбурге тушили 36 пожарных

Оренбург, 3 января. Серьезное чрезвычайное происшествие произошло в жилом жоме в Оренбурге: произошел пожар на балконе многоэтажки.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, пожар произошел на балконе дома, расположенного на Транспортной улице. На место ЧП незамедлительно прибыл пожарно-спасательный отряд в составе 36 человек личного состава и девяти единиц техники.

Пламя, охватившее территорию площадью четыре квадратных метра, удалось ликвидировать за два часа. По последней информации известно, что пострадавших нет. В настоящее время специалисты проводят проверку и выясняют обстоятельства возникновения пожара.