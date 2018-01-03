Машина скорой помощи в Оренбурге наехала на трубу и оказалась в ловушке

Оренбург, 3 января. Дорожно-транспортный инцидент с участием машины скорой помощи произошло сегодня ночью в Оренбурге.

Сотрудники скорой помощи на автомобиле приехали по вызову, однако вернуться обратно не смогли в течение длительного времени, так как наехали на металлическую трубу, которая была вбита в асфальт для перекрытия проезда через двор.

Только после помощи газорезчиков машина скорой помощи сдвинулась с места. Серьезных повреждений автомобиль не получил.

Напомним, сотрудники охраны правопорядка в Оренбурге проводят проверку после драки между двумя посетительницами ночного клуба: девушке разбитой бутылкой порезали горло и ухо.